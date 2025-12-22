Bucchioni su Fullkrug: "Non scalda il mondo Milan ma può essere utile per la fisicità e la capacità di riempire l'area"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul calciomercato rossonero, volto a rinforzare e completare la rosa di Massimiliano Allegri in vista di una seconda parte di stagione dove il Diavolo potrà (e dovrà) concentrarsi solo sul campionato:

"Il Milan s’è già mosso portando a casa il centravanti che mancava, il tedesco Fullkrug. C’è l’accordo con il giocatore, al West Ham 13 milioni in caso di riscatto. Si aspetta l’ok definitivo degli inglesi. Il giocatore, nazionale tedesco, non scalda il mondo Milan, ma può essere utile per la fisicità e capacità di riempire l’area ora troppo spesso troppo vuota. Per colmare le lacune estive dei rossoneri manca anche un centrale difensivo. Tare ragiona, intanto è stato proposto Disasi, francese di 27 anni, uno dei tanti giocatori ai margini del Chelsea":