Bucchioni sulla classifica di Serie A: "Ha ragione Allegri". Ecco a cosa si riferisce

Il Milan stasera proverà a rispondere a Inter e Napoli, con la trasferta contro il Torino. Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così della classifica di Serie A: "Ha ragione Allegri, all’inizio dell’anno prossimo la classifica ultracorta prenderà un assetto più vero".

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso