Bucchioni sulla classifica di Serie A: "Ha ragione Allegri". Ecco a cosa si riferisce

vedi letture

Il Milan stasera proverà a rispondere a Inter e Napoli, con la trasferta contro il Torino. Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha parlato così della classifica di Serie A: "Ha ragione Allegri, all’inizio dell’anno prossimo la classifica ultracorta prenderà un assetto più vero".

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso