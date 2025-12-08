Verso Torino-Milan: i precedenti tra le due squadre in casa dei granata

In vista di Torino-Milan, gara valida per la 14^ giornata di Serie A, il sito della Lega Calcio Serie A riporta i precedente tra le due squadre e quelli tra i due allenatori, Marco Baroni e Massimiliano Allegri: "I precedenti ufficiali tra le due squadre a Torino, dall’istituzione del girone unico ad oggi, sono 92 con bilancio di 34 successi granata (l’ultimo per 2-1 nella Serie A 2024/25), 39 pareggi (l’ultimo per 0-0 nella Serie A 2021/22) e 19 vittorie rossonere (l’ultima per 0-7 nella Serie A 2020/21).

Tra Marco Baroni e Massimiliano Allegri 7 precedenti ufficiali: 5 vittorie in favore del tecnico rossonero, 1 per quello granata ed 1 pareggio. Le prime due sfide tra i due tecnici risale alla Serie C2 2003/04: Carrarese-Aglianese 2-1 ed Aglianese-Carrarese 1-0".