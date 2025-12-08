Verso Torino-Milan, il curioso dati dei rossoneri sulle azioni concesse agli avversari

di Federico Calabrese

Nel posticipo della 14a giornata di Serie A, stasera il Milan farà visita al Torino. Il club rossonero è la squadra che ha concesso più volte agli avversari di creare azioni con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco nella propria area in questa Serie A (40). Nonostante questo, i rossoneri non hanno subito neanche una rete da questa situazione di gioco.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso