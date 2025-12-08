Pulisic sì o Pulisic no? Nel pomeriggio la decisione, ma al massimo può andare in panchina
Christian Pulisic, colpito da un attacco febbrile nella notte tra sabato e domenica, sta meglio, non ha più la febbre e per questo in mattinata è partito da Milano per raggiungere il resto della squadra rossonera a Torino. Se verrà inserito o meno nella distinta del Milan per la gara di questa sera contro i granata si saprà nel pomeriggio, ma al massimo l'attaccante americano può andare in panchina. Lo riferisce Sky.
Queste le probabili formazioni di Torino e Milan per la gara valida per la 14^ giornata di Serie A in programma questa sera:
TORINO: (3-5-2) Israel; Tameze, Marpan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams.
MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.
