Pulisic sì o Pulisic no? Nel pomeriggio la decisione, ma al massimo può andare in panchina

Christian Pulisic, colpito da un attacco febbrile nella notte tra sabato e domenica, sta meglio, non ha più la febbre e per questo in mattinata è partito da Milano per raggiungere il resto della squadra rossonera a Torino. Se verrà inserito o meno nella distinta del Milan per la gara di questa sera contro i granata si saprà nel pomeriggio, ma al massimo l'attaccante americano può andare in panchina. Lo riferisce Sky.

Queste le probabili formazioni di Torino e Milan per la gara valida per la 14^ giornata di Serie A in programma questa sera:

TORINO: (3-5-2) Israel; Tameze, Marpan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams.

