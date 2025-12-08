Milan, i numeri di Leao in Serie A: il portoghese mai così bene da quando è in rossonero

Dopo la sconfitta e conseguente eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, questa sera il Milan sarà ospite del Torino per la 14esima giornata di Serie A Enilive. Parita importante ed insidiosa, anche perché dalle parti dello stadio Olimpico grande Torino la vittoria manca dalla stagione 2020/21, quando i rossoneri riuscirono ad imporsi con un netto 0-7. Quella partita fu una sorta di eccezione però, anche perché negli ultimi 12 incontri il Milan è riuscito a vincere contro il Torino solo in quell'ocasione. Che l'eliminazione in coppa possa caricare il giusto la formazione di Massimiliano Allegri, che vincendo oggi tornerebbe in testa alla classifica di Serie A scavalcando l'Inter.

Dalla sua prima gara da titolare in questo campionato, ovvero nelle ultime sette giornate di Serie A, Rafael Leão è il giocatore che ha segnato più gol: cinque; l'attaccante del Milan vanta nel torneo in corso una media nei 90 minuti di 1.6 tiri nello specchio a fronte di 0.9 occasioni create e 0.7 dribbling riusciti; inoltre, il primo è il suo valore più alto in una singola stagione dal suo arrivo in Italia (2019/20), mentre le successive due medie sono le più basse registrate finora.