Bucchioni: "Se il Milan comprerà un attaccante vero, resterà la favorita per lo scudetto"

Oggi alle 13:48News
di Federico Calabrese

Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del Milan: "Se comprerà un attaccante vero a gennaio resta per me la favorita per lo scudetto. Stasera a Torino i rossoneri proveranno l’aggancio in testa e il sorpasso all’Inter che resta quella con l’organico più forte di tutte".

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso