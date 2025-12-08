Verso Torino-Milan, per i rossoneri potrebbe tornare in luce un dato che durava dal 1999

Dopo la sconfitta e conseguente eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, questa sera il Milan sarà ospite del Torino per la 14esima giornata di Serie A Enilive. Parita importante ed insidiosa, anche perché dalle parti dello stadio Olimpico grande Torino la vittoria manca dalla stagione 2020/21, quando i rossoneri riuscirono ad imporsi con un netto 0-7. Quella partita fu una sorta di eccezione però, anche perché negli ultimi 12 incontri il Milan è riuscito a vincere contro il Torino solo in quell'ocasione. Che l'eliminazione in coppa possa caricare il giusto la formazione di Massimiliano Allegri, che vincendo oggi tornerebbe in testa alla classifica di Serie A scavalcando l'Inter.

Verso Torino-Milan: le statistiche

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime 12 gare di campionato (8V, 4N), parziale in cui ha tenuto la porta inviolata in sette occasioni; l'ultima volta in cui i rossoneri hanno giocato più partite consecutive senza perdere in un singolo girone d'andata di Serie A risale al 2020/21 (15 in quell'occasione). Inoltre, i rossoneri hanno pareggiato tutte le ultime tre gare disputate lontano da San Siro in campionato; l'ultima volta in cui i rossoneri hanno registrato quattro pareggi di fila fuori da questo stadio risale a ottobre 1999.