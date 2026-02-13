Buffon: "L’Inter sta facendo cose mirabolanti, però Milan e Napoli non hanno la Champions e questo può spostare qualche equilibrio"

Gigi Buffon, ex portiere, si è così espresso a La Stampa sulla lotta Scudetto: "Il campionato non è assolutissimamente chiuso. L’Inter sta facendo cose mirabolanti, però Milan e Napoli non hanno la Champions e questo può spostare qualche equilibrio. Già dopo tre partite si capiva l’identità data da Spalletti alla Juve. Così fa bene anche al calcio italiano: noi della Nazionale possiamo avvalerci di armi più affilate".

IL CALENDARIO DEL MILAN

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Rincorsa Milan. Derby a distanza ridotta: il piano del Diavolo comincia con il Pisa". I rossoneri sono attualmente a -8 dell'Inter con una partita in meno. La squadra di Allegri è attesa domani dalla trasferta di Pisa, poi il recupero contro il Como e dalle gare contro Parma e Cremonese. L'obiettivo è cercare di recuperare qualche punto in vista del derby del weekend del 7-8 marzo, sfruttando anche il fatto che i nerazzurri giocheranno di più in queste prossime settimane che precedono la stracittadina milanese.

SERIE A 25ESIMA GIORNATA

SABATO 13/02

Pisa - Milan h. 20:45 DAZN

SABATO 14/02

Como - Fiorentina h.15:00 DAZN

Lazio - Atalanta h. 18:00 DAZN

Inter - Juventus h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 15/02

Udinese - Sassuolo h. 12:30 DAZN

Parma - Verona h. 15:00 DAZN

Cremonese - Genoa h. 15:00 DAZN

Torino - Bologna h. 18:00 DAZN/SKY

Napoli - Roma h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 16/02

Cagliari - Lecce h. 20:45 DAZN/SKY