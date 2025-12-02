Buffon: "La Nazionale è forte, l'unico neo sono i blackout durante le gare"

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Penso che individualmente siamo una Nazionale molto forte, 6-7 undicesimi della squadra sono di grande livello. In questo momento la difficoltà è trovare un equilibrio per far sì che si sentano a proprio agio e riescano a performare al 100%". Così il capo delegazione azzurro, Gigi Buffon, racconta l'Italia che guarda ai playoff per conquistare il pass per i mondiali 2026. "L'unica cosa su cui dobbiamo porre l'attenzione è riuscire a rimanere in partita in ogni istante - dice l'ex campione ai microfoni di Radio anch'io lo sport su Radio 1 Rai -. Quando stiamo in partita, con l'attenzione giusta, ce la giochiamo con tutti. Poi, in certi momenti, abbiamo qualche black-out che ci fa uscire dalla gara e ce la fa compromettere. Secondo me è l'unico difetto che in questo momento abbiamo".

Una riflessione anche sulle difficoltà a trovare spazi per far lavorare la Nazionale: "Per quanto riguarda il calendario è complicato, ma non perché non ci sia la predisposizione da parte delle società o perché troviamo un muro - sottolinea Buffon -. Non ci sono proprie finestre per pensare a 2-3 giorni per poterci ritrovare. Per un piccolo stage, ad oggi non c'è nulla di certo, ma devo dire che abbiamo trovato un abbraccio sincero da parte delle società e questo ci ha fatto piacere. Qualcosina riusciremo a fare col loro conforto. Lo sentono tutti questo impegno". (ANSA).