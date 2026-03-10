Milan multato per i cori insultanti nei confronti di due calciatori dell'Inter
Come riportato dal comunicato del Giudice Sportivo, pubblicato dopo le sfide della 28esima giornata di Serie A, tra le quali il derby tra Milan e Inter, concluso per 1-0 in favore dei rossoneri grazie al gol di Estupinan, c'è stata un'"Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
IL COMMENTO DI FRANCO ORDINE
Nel suo profilo X, Franco Ordine ha commentato il bollettino del giudice sportivo del derby di domenica sera. Esaminate le diverse ammende, il giornalista sottolinea come per l'accerchiamento finale da parte dei giocatori dell'Inter e di alcuni elementi dello staff, non sia stata sanzionata la società nerazzurra e che questo episodio non compaia neanche a referto.
"Dal bollettino del giudice sportivo: ammenda di 30 mila al Milan per ritardato inizio (recidiva: rimettete gli orologi) più i fischi a Bastoni; ammenda a Baccin per le critiche a Doveri, squalifica a Folletti (idem). Dell’assedio finale all’arbitro nessuna traccia nel referto. Amen"
