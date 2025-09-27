Buffon: "Modric si sta esprimendo alla grande. Con una partita alla settimana può disputare una bellissima stagione"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon, ex portiere, ha parlato così della gara di domani sera a San Siro tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli di Antonio Conte: "Che partita mi aspetto a San Siro? Un incontro nel quale regnerà l’equilibrio. Penso che ci saranno pochi gol perché sono due squadre molto solide al di là delle due reti subite sia dal Napoli con il Pisa sia dal Milan con la Cremonese. Ma questo non vuol dire che il match non possa essere bellissimo e avvincente".

In campo ci saranno due campionissimi come Luka Modric nel Milan e Kevin De Bruyne nel Napoli: "Sono due campioni. Mi fa particolarmente piacere che Modric si stia esprimendo alla grande perché lo conosco e anche io in passato ho fatto la sua scelta, ovvero cambiare campionato a un’età avanzata, per ritrovare determinati stimoli ed energie. Al di là dei discorsi e dello scetticismo della gente, mi sentivo forte come cinque anni prima e l’ho dimostrato. Lui sta facendo lo stesso: Modric con una partita alla settimana può disputare una bellissima stagione".

