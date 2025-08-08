Buon compleanno a Malick Thiaw che oggi compie 24 anni!

Oggi alle 14:59News
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Oggi è il compleanno di Malick Thiaw che compie 24 anni. E il Milan, attraverso il suo sito, ha voluto fare così gli auguri al difensore tedesco: "Oggi, 8 agosto 2025, Malick Thiaw compie 24 anni. Giunto alla sua quarta stagione con il Milan, il difensore tedesco ha confermato in quella passata solidità, affidabilità e senso della posizione, contribuendo alla fase difensiva della squadra.

Non solo, si è anche tolto lo sfizio di segnare in Champions League contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu. Nel giorno del suo compleanno, il Milan e tutti i tifosi rossoneri celebrano Malick con affetto per un futuro ricco di soddisfazioni. Buon compleanno, Malick!".