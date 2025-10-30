Buone notizie dall'infermeria: oggi Estupinan e Jashari tornano in gruppo

MilanNews.it
di Lorenzo De Angelis

Finalmente cominciano ad arrivare le prime notizie positive dall'infermeria di Milanello, che per un periodo invece di svuotarsi si è affollata. Ardon Jashari e Pervis Estupinan torneranno infatti oggi ad allenarsi con il gruppo, a conferma del fatto che il loro programma di recupero dai rispettivi infortuni si è concluso. 

Entrambi avranno modo di lavorare con la squadra in vista della delicata partita di domenica contro la Roma, dove potranno tornare più che utili nel corso del match, visto che è praticamente impossibile anche solo immaginare che possano partire titolari.  