Cafu su Estupinan: "È uno adatto al Milan. Sono convinto che con i suoi mezzi fisici può fare bene"

Intervistato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Cafu ha parlato del nuovo corso rossonero targato Max Allegri, tra calciomercato e obiettivi in vista della prossima stagione.

Cafu, iniziamo da Pervis Estupinan che il Milan vuole per sostituire Theo Hernandez. Prime impressioni su di lui?

"L'ho visto più volte nelle qualificazioni al Mondiale ed è fortissimo. Uno adatto al Milan".

⁠Cosa l'ha impressionata di più?

"La rapidità, la capacità di spingere e il fatto che non abbia nessuna paura a prendere iniziative personali quando la squadra ha bisogno".

L'ombra di Theo per lui non sarà un peso?

"Se uno in campo gioca bene, l'eredità di chi lo ha preceduto non la sente. E se Estupinan è quello che ho visto con la nazionale...".

In Inghilterra con il Brighton ha fatto bene. È pronto per la Serie A?

"Il vostro campionato è più tattico rispetto a quello inglese, ma sono convinto che con i suoi mezzi fisici, Estupinan possa fare bene ovunque. Nel ruolo di terzino sinistro trovare elementi più forti non è semplice".

⁠Il Milan cerca un esterno anche a destra e si è rossoneri stanno seguendo: mi ha fatto una di Monaco: troppo costoso...

"E reduce da una stagione fantastica nella quale ha giocato molto e bene. E secondo me può crescere ancora tantissimo, non a caso è titolare con la nazionale di Ancelotti. Vanderson è un top".

Chi consiglierebbe a destra al Milan?

"Difficile. Hakimi credo sia il migliore al mondo in questo momento. Carvajal sta tornando dopo l'infortunio. Ho visto Doué che se non sbaglio i rossonero stanno seguendo: mi ha fatto una discreta impressione".

Ieri sera partito per la tournée senza nessuno dei due terzini titolari. Un handicap?

"Avere il prima possibile la rosa al completo è un vantaggio, ma all'inizio del campionato manca più di un mese e il Milan si farà trovare pronto. Sono convinto che arriveranno i rinforzi giusti".

Poi toccherà a Max farli rendere

"Sulla sua scelta non ho dubbi: è uno che lavora bene e bisogna solo fargli tempo per mettere in pratica il suo calcio. I risultati arriveranno".

Il Milan può lottare per lo scudetto?

"Io lo spero. Senza le coppe europee potrà concentrarsi solo sul campionato e sulla Coppa Italia e questo può essere un vantaggio per una squadra che rispetto alla scorsa stagione qualcosa cambierà".

Napoli e Inter con gli acquisti che hanno fatto e quelli che vogliono fare rischiano di allargare il gap con i rossoneri?

"II Napoli e l'Inter sono reduci da stagioni importanti e sul mercato sono partite entrambe forte. L'Inter con Lookman può piazzare un colpo da scudetto, ma anche Conte con gli innesti di De Bruyne, Beukema e Lucca può essere competitivo su tutti i fronti. Sulla carta il Milan è dietro, ma io ho comunque fiducia".

Con Vlahovic in rosa ne avrebbe ancora di più?

"Il rendimento degli attaccanti spesso è un'incognita, ma Viahovic ha grandi mezzi e sarebbe un bell'acquisto".