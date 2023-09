CAG-MIL (1-1): pareggio del Milan! Segna Okafor dopo un'ottima azione Reijnders-Pulisic

Al 39esimo minuto pareggia il Milan. Bella finta di Reijnders a centrocampo che apre il campo a Pulisic, il quale salta secco Zappa per poi metterla in mezzo; qui Radunovic, portiere dei sardi, sbaglia l'intervento, regalando palla a Okafor che, dopo il controllo di suola, la scarica in rete per l'1-1.