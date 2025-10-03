Cagliari, dopo l'infortunio a Belotti è emergenza in attacco. Ma presto torna Luvumbo

(ANSA) - CAGLIARI, 02 OTT - Emergenza attacco per il Cagliari in vista della trasferta di domenica a Udine. All'infortunio di Belotti, operato in settimana per la lesione del crociato dopo lo scontro con il portiere dell'Inter Martinez, si è aggiunto lo stop di Gaetano per un problema ai flessori: ieri si è allenato a parte ed è in forse per la gara al Friuli. Per Pisacane sta arrivando il momento delle scelte: il mister dovrà sciogliere i dubbi sulla sostituzione di Belotti. Tecnico a un bivio: potrebbe rimpiazzare il Gallo con una prima punta classica come Borrelli. O decidere di cambiare modulo e rinunciare all'attaccante centrale con l'avanzamento di qualche metro di Esposito. Possibile chance anche per il giovane turco, classe 2005, Kilicsoy.

Sempre per l'attacco Pisacane potrà contare sul ritorno di Luvumbo: l'esterno angolano da martedì scorso si sta allenando con il gruppo. Ma è difficile che, dopo aver saltato tre gare, possa essere preso in considerazione per l'undici iniziale. Ai box anche Radunovic, Pintus e Zappa. E probabilmente anche Rodriguez. Per Zappa il ritorno in campo slitta alla gara dopo la sosta alla Domus contro il Bologna. (ANSA).