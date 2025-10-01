Cagliari, lesione del crociato per Belotti: lungo stop per l'attaccante

(ANSA) - CAGLIARI, 28 SET - Più grave del previsto l'infortunio dell'attaccante del Cagliari Andrea Belotti dopo lo scontro ieri con il portiere dell'Inter Martinez. Gli esami diagnostici e gli accertamenti strumentali hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori verifiche e visite specialistiche. Tempi di ripresa molto lunghi: per il recupero del crociato- il Cagliari ne sa qualcosa con Rog e Pavoletti- ci vogliono almeno sei mesi. Stagione quindi non ancora finita: il Gallo in teoria potrebbe tornare in campo in Primavera.

Un problema anche per il Cagliari che aveva scelto l'ex Toro per sostituire Piccoli, ceduto alla Fiorentina. Belotti si era presentato benissimo ai tifosi del Cagliari: contro il Parma aveva propiziato il primo gol di Mina. E contro il Lecce aveva segnato una doppietta. (ANSA).