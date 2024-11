Cagliari-Milan (1-2): fine primo tempo. Leao, Maignan e il centrocampo super ma la difesa balla

FINE PRIMO TEMPO - Cagliari-Milan 1-2. Succede di tutto nel primo tempo di Cagliari, dal primo all'ultimo secondo. In vantaggio i padroni di casa, dopo 70 secondi con un gran gol di Zortea. Il Milan reagisce con il suo numero 10 Rafa Leao che segna una doppietta che ribalta tutto su due grandissimi assist dei centrocampisti, Reijnders e Fofana. Bene per il risultato e per l'attacco, male invece la fase difensiva rossonera che subisce tanto e deve ringraziare Maignan e il fuorigioco: ben due gol annullati ai padroni di casa, l'ultimo in chiusura di secondo tempo per un'ingenuità di Viola. I rossoneri dovranno entrare con un altro piglio nella ripresa.

Data: sabato 9 novembre 2024

