Cagliari-Milan, è Loftus-Cheek l'Mvp per i tifosi rossoneri

La prima volta non si scorda mai, specialmente se il gol è così bello. Ruben Loftus-Cheek segna la rete che chiude la partita a Cagliari con un destro potente e preciso dalla distanza: il meritato premio per un inizio di stagione da assoluto protagonista, con assist e rigori procurati. Mancava giusto il gol, che è arrivato in uno dei momenti più difficili della gara.

Il tiro micidiale di Ruben ha spento gli ardori dei sardi, che a inizio ripresa hanno cercato con insistenza il gol del pareggio: la giocata giusta al momento giusto, per sigillare una partita che rischiava di complicarsi. Dopo la panchina iniziale contro il Verona, Loftus-Cheek è tornato titolare e ha confermato tutte le buone sensazioni lasciate in questo abbrivio di stagione.

Ritrovare il gol per il centrocampista inglese equivale a una liberazione perché, nell'ambito dei cinque maggiori cinque campionati europei, una marcatura gli mancava dal 22 novembre 2020, quando vestiva la maglia del Fulham, mentre l'ultima con il Chelsea era arrivata in FA Cup nell'aprile 2022.

La sua partita è un concentrato di tecnica, inserimenti ma anche di sostanza: 11 duelli vinti (4 di testa), 3 palloni recuperati e 3 falli subiti. Ruben c'è, sia di fioretto sia di spada, e la sua crescita è evidente: è lui l'MVP di Cagliari-Milan con il 45% delle preferenze davanti a Okafor e Reijnders.