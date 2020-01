Cagni: "Paquetà deve fare la fase difensiva. Piatek lo terrei"

Gigi Cagni, intervenuto a TMW Radio, si è espresso su Paquetà e Piatek, i due acquisti dello scorso mercato di gennaio, ora ai margini del Milan: "Deve provare a fare la fase difensiva, ma oggi non ne ha le capacità. Lo devi sfruttare per le sue qualità. E' molto forte fisicamente e tecnicamente, devi trovargli un ruolo adatto. E non da mezzala. Il Milan può lottare per l'Europa League, per ora. Devono decidere quindi cosa fare. Io terrei anche Piatek, è da tenere. Serve un solo acquisto per il Milan, uno forte in mezzo alla difesa".