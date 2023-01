Calabria a DAZN: "Pareggiare una partita così fa incazzare. E' da stupidi aver buttato via questi due punti"

MilanNews.it

Intervistato da DAZN, Davide Calabria ha parlato così dopo il 2-2 contro la Roma:

Sulla rimonta subita: "Non pensavamo di averla già vinta. Abbiamo fatto una buona partita, sprecarla così negli ultimi minuti è una cosa da non fare. Loro in questa partita potevano farci male solo da palle inattive. Sapevamo che loro sono la squadra più forte della Serie A sulle palle inattive, ci eravamo preparati. E' da stupidi aver buttato via questi due punti, era una partita da portare a casa. Abbiamo fatto meglio di loro, hanno avuto solo queste occasioni, dobbiamo essere più attenti".

Sulle marcature sulle palle inattive: "Noi marchiamo sempre allo stesso modo. La prima linea a zona e poi alcuni giocatori li marchiamo a uomo. E' una zona che va a cercare l'uomo. L'avevamo preparata bene la partita, anche le palle inattive, pareggiare una partita così per due calci piazzati fa incazzare. Ci deve servire da lezione. Dobbiamo migliorare, magari non arrivando a concedere certi calci piazzati".