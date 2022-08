Calabria: "Dobbiamo riuscire sempre a portare a casa la vittoria nonostante le difficoltà"

Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine di Milan-Udinese, soffermandosi sulla forza dei rossoneri: "La mentalità di questa squadra ormai si è consolidata, non dobbiamo farci distrarre dalle occasioni. Non possiamo prendere i gol nei primi minuti e negli ultimi in occasioni dove eravamo messi bene in campo. Un filo di attenzione in più e potevamo evitare entrambi i gol. Non dobbiamo farci abbattere da queste cose, siamo una squadra forte che in cinque minuti può segnare cinque gol. Dobbiamo avere questa mentalità di riuscire sempre a portare a casa la vittoria nonostante le difficoltà".