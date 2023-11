Calabria: "Giocare contro giocatori forti ti fa migliorare. Domani partita viso a viso"

Davide Pioli è intervenuto direttamente dalla sala conferenze del centro sportivo di Milanello nell'incontro con la stampa alla vigilia della cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Domani, a San Siro alle ore 21, i rossoneri si giocheranno un’importante fetta del loro futuro europeo in questa stagione: non si può più sbagliare se si vuole centrare l’obiettivo della qualificazione degli ottavi di finale, né contro i tedeschi né nell'ultima sfida in casa del Newcastle.

Queste le parole sull'esperienza che dà la Champions League e sulla gara di domani: "Giocare contro grandi giocatori ti dà grosse difficoltà, ma sicuramente migliori ed è quello che vogliamo noi. Mi aspetto una partita a tutto campo, viso a viso, con una squadra che attacca molto, grandi". Il Milan si trova al terzo posto del girone con 5 punti, il Borussia comanda il gruppo con due lunghezze in più: in mezzo tra rossoneri e tedeschi il Psg a quota 6, con il Newcastle che chiude con 4.