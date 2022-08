Calabria: "Sempre bello condurre i propri compagni ma era importante vincere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Calabria è intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine di Milan-Udinese, soffermandosi sul primo successo ottenuto in questa stagione: "Era importante partire bene in questa stagione, la fascia l’ho indossata parecchie volte lo scorso anno. Sinceramente è un onore come sempre, ti dà quell’energia in più e quella carica in più. È sempre bello condurre i propri compagni in tutte le occasioni e dare una mano da questo punto di vista. Poi è ovvio l’importante era vincere quindi è stata una partita è stata bella ed emozionante".