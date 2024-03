Calabria sullo scudetto: "Il momento più alto. Spero di appendere altre foto a Milanello"

L'ultima pausa per le nazionali è andata ufficialmente in archivio. Ora il focus può tornare sul calcio dei club con il Milan che nei prossimi due mesi si giocherà tantissimo del proprio futuro. In particolare i rossoneri saranno impegnati in campionato per mantenere il secondo posto, davanti alla Juventus, e soprattutto in Europa League dove si giocheranno presto i quarti di finale contro la Roma. Di questo ma anche di tanto altro ha parlato Davide Calabria nell'intervista concessa a Radio Serie A, registrata durante la sosta e andata in onda sui canali ufficiali dell'emittente questa mattina.

Le parole del capitano rossonero in ricordo dello Scudetto vinto due anni fa: "E' stato il momento più alto. Arrivare a vincere dopo un periodo di difficoltà, è stato un bel percorso, soprattutto per me che arrivavo dal settore giovanile. Un'annata bellissima anche a livello umano, si sono creati bei legami con quei giocatori. Avere la foto qua a Milanello è stato bellissimo e spero di appenderne altre. A livello umano c'è stata una vibe super positiva, ci siamo trovati bene tutti anche chi giocava meno che è fondamentale".

Sul momento flash dello Scudetto: "Il primo è stato due anni prima, quando abbiamo preso una bella batosta a Bergamo. Ma penso che ci sia stato anche il derby con la doppietta di Giroud. Ma anche quella partita rocambolesca con lo Spezia, con il gol annullato. Sono stati più momenti: anche qualche confronto qua a Milanello che all'interno di una stagione è fondamentale per ricompattarsi. Normale che capitino momenti di tensione: ma non si parla di cazzotti in faccia ma un confronto che porti benessere alla squadra"