Calamai: "Leao bomber, l’ultimo colpo di genio di Allegri"

vedi letture

Luca Calamai, nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha commentato così l'esperimento nelle ultime amichevoli di Max Allegri che ha provato Rafael Leao nel ruolo di prima punta: "Un allenatore top non si limita a gestire il patrimonio tecnico che gli viene messo a disposizione. Il suo valore aggiunto è inventarsi qualcosa di nuovo. E’ quello che sta facendo Allegri con Leao. Il tecnico livornese sa che questa è la sua grande sfida. La sua scommessa. Se il talento portoghese compie l’ultimo salto di qualità allora il Milan può vincere lo scudetto. Max prima ha lavorato sulla testa del suo gioiello promuovendolo vice capitano. Una responsabilità nuova. Un modo per fargli capire che deve diventare un riferimento per i compagni anche fuori dal campo. Poi, ha lavorato sull’aspetto tattico utilizzandolo da centravanti contro il Liverpool.

Il risultato è stato devastante. Non so quale sarà la posizione definitiva del fenomeno portoghese. E’ chiaro però che Allegri lo vuole più vicino alla porta avversaria. La sua tecnica e la sua potenza nel tiro possono diventare armi micidiali. Il nuovo Leao potrebbe addirittura competere per il titolo di capocannoniere del campionato. E Allegri anche dopo un periodo di vacanza dalla panchina ha dimostrato di non aver perso la sua genialità".