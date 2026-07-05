Calamai sul Milan: "Una spina dorsale Maignan, Gila, Rabiot e Ramos è da scudetto"

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Il giornalista Luca Calamai applaude le prime mosse di mercato del Milan che ha già preso Gonçalo Ramos e sta chiudendo anche per Gila

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, Luca Calamai ha commentato così il mercato del Milan: "Abbiamo spesso criticato il Milan. La società rossonera, uno delle più titolate del calcio mondiale, ultimamente è stata spesso gestita in maniera confusa, senza figure dirigenziali di livello internazionale. Non sono rimasto sorpreso dall'ultimo fallimento. Dalla mancata qualificazione alla prossima Champions. Allegri ha grandi colpe ma non ha avuto figure capaci di accompagnarlo nella maniera giusta. Vorrei ricordare che questo Milan è stato addirittura capace di veder retrocedere in Serie D la seconda squadra. E i baby sono ancora in Serie D. Roba da arrossire.

Ho molti dubbi anche sui nuovi quadri rossoneri però non posso che applaudire le prime mosse di mercato. Gli arrivi di Ramos e di Gila (ormai è quasi fatta) sono tanta roba. Se verranno confermati come penso Maignan e Rabiot il nuovo tecnico avrà una spina dorsale da scudetto. Per Cardinale questa è l'ultima occasione per dimostrare di aver capito come fare calcio in Italia. E cosa fare per vincere".