Ramos e Gila al Milan. Masala: "E se restano anche Modric e i francesi..."

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Secondo il giornalista Andrea Masala, dopo Gila e Ramos, ora il Milan deve convincere Modric, Rabiot e Maignan a restare

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha commentato le mosse di mercato del Milan: "L’ingaggio di Ramos è senz’altro un passo importante: è segno che il Diavolo mantiene a livello internazionale un appeal che sembrava perso. Lo scatto per aggiudicarsi Gila è un’altra dimostrazione che il Milan ha i mezzi per concorrere con rivali più attrezzate, come nel caso specifico il Napoli. Più passa il tempo, più appare probabile che Modric sia orientato a continuare a giocare a Milano: l’ex Pallone d’oro ha dimostrato al Mondiale di non essere diventato una vecchia gloria, ma un veterano ancora in grado di esprimersi su alti standard di rendimento. Certo, il fuoriclasse croato andrà gestito con parsimonia e comunque sarebbe utile in un gruppo che dovrà ritrovare fiducia e risultati.

È del tutto aperta la questione Rabiot, a tutt’oggi in organico al Milan nonostante la corte di Allegri: se rimanesse a centrocampo, l’incursore francese sarebbe un prezioso tassello per Amorim con qualsiasi modulo. E a proposito di transalpini sulla cresta dell’onda, Maignan è titolare fisso non soltanto in nazionale, ma nel Milan: non è poi così scontato che si trasferisca, come appariva ineluttabile appena un mese fa nel pieno del marasma rossonero. Ramos in attacco, Modric e Rabiot in mezzo, Gila in difesa, Maignan in porta: il Milan ha precisi punti di riferimento, non mezze figure, in ogni reparto".