Paraguay-Francia 0-1: Maignan e Rabiot in campo tutta la partita
La Francia supera anche l'ostacolo Paraguay e strappa il pass per i quarti di finale dove affronterà il Marocco che sempre ieri ha eliminato il Canada. La formazione di Didier Deschamps ha vinto 1-0 grazie ad una rete su rigore messa a segno dal solito Mbappè (penalty procurato da Doué, decisivo l'intervento del VAR nell'assegnazione). In campo per tutta la partita i due giocatori del Milan che fanno parte della spedizione francese, vale a dire Mike Maignan e Adrien Rabiot.
Ecco il tabellino della gara:
PARAGUAY: Gill; J. Caceres, Velazquez, Gustavo Gomez (71' Mauricio), Alderete (59' Canale), Junior Alonso; Almiron (72' Avalos), Diego Gomez, Cubas, Galarza; Enciso (61' Caballero). All.. Alfaro
FRANCIA: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Koné, Rabiot, O. Dembélé (84' Cherki), Olise, Barcola (61' D. Doué); K. Mbappé. All.: Deschamps
Arbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)
Marcatori: 70' rig. K. Mbappé (F)
Ammoniti: Barcola, Koné, Olise (F)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan