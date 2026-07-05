Paraguay-Francia 0-1: Maignan e Rabiot in campo tutta la partita

Paraguay-Francia 0-1: Maignan e Rabiot in campo tutta la partitaMilanNews.it
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Oggi alle 08:59News
di Enrico Ferrazzi
Mike Maignan e Adrien Rabiot sono rimasti in campo 90' nella sfida vinta dalla Francia contro il Paraguay per 1-0

La Francia supera anche l'ostacolo Paraguay e strappa il pass per i quarti di finale dove affronterà il Marocco che sempre ieri ha eliminato il Canada. La formazione di Didier Deschamps ha vinto 1-0 grazie ad una rete su rigore messa a segno dal solito Mbappè (penalty procurato da Doué, decisivo l'intervento del VAR nell'assegnazione). In campo per tutta la partita i due giocatori del Milan che fanno parte della spedizione francese, vale a dire Mike Maignan e Adrien Rabiot

Ecco il tabellino della gara:

PARAGUAY: Gill; J. Caceres, Velazquez, Gustavo Gomez (71' Mauricio), Alderete (59' Canale), Junior Alonso; Almiron (72' Avalos), Diego Gomez, Cubas, Galarza; Enciso (61' Caballero). All.. Alfaro

FRANCIA: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Koné, Rabiot, O. Dembélé (84' Cherki), Olise, Barcola (61' D. Doué); K. Mbappé. All.: Deschamps

Arbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)

Marcatori: 70' rig. K. Mbappé (F)

Ammoniti: Barcola, Koné, Olise (F)