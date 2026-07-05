Milan, ecco la maglia numero 9 per la prossima stagione: ecco le foto allo Store

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Il nuovo attaccante del Milan, in gol contro la Croazia ai Mondiali, sceglie la maglia rossonera numero 9: le foto dallo store

Il Milan store si arricchisce di un nuovo pezzo da collezione, un pezzo che è stato il più costoso della storia del club. Nel negozio ufficiale del Diavolo è arrivata la maglia rossonera di Gonçalo Ramos. Tempismo perfetto, dopo l'annuncio ufficiale di martedì scorso, il nuovo centravanti rossonero ha segnato un gol molto bello e decisivo per il Portogallo nella sfida contro la Croazia di Modric: è valso il 2-1 finale e la qualificazione agli ottavi di finale dei lusitani

MAGLIA DI RAMOS AL MILAN STORE: INDOSSERÀ LA 9

Nel comunicato, all'interno della parte testuale, non c'era scritto che maglia avrebbe indossato Gonçalo Ramos. C'era però un indizio nella foto: la sagoma dell'attaccante nella penombra con il numero 9 ben illuminato in mezzo al petto. C'erano pochi dubbi a riguardo e questa foto scattata allo store del Milan li fuga tutti quanti: Gonçalo Ramos indosserà la maglia numero 9 del Milan.