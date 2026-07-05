Ibra e le continue provocazioni dei giocatori dl Paraguay: "Io avrei ricevuto quattro cartellini rossi e avrei mandato qualcuno a..."

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Zlatan Ibrahimovic si è complimentato con i giocatori della Francia che non hanno reagito alle continue provocazioni dei calciatori del Paraguay. E rivela cosa avrebbe fatto lui...

Zlatan Ibrahimovic, ai microfoni d Fox Sports dopo Paraguay-Francia, ha elogiato il comportamento dei giocatori di Didier Deschamps che non hanno risposto alle continue provocazioni degli avversari durante il match: "Oggi per la squadra francese è stata una sfida diversa. Si trattava soprattutto di non farsi provocare, di mantenere la calma, di non perdere l'equilibrio, di non cadere nelle trappole dei paraguaiani. La Francia ha dimostrato compostezza. Sono rimasti calmi, hanno fatto quello che dovevano fare. Hanno risposto con un sorriso, che è la risposta migliore. Segnare gol, vincere la partita, andare a festeggiare con i tifosi... questo è il modo migliore di reagire.

Come avrei reagito io? È molto difficile rimanere calmi. Avrei sicuramente ricevuto quattro cartellini rossi in quella partita. E forse avrei mandato qualcuno a... Mi piace giocare lealmente. Non mi piace quando qualcuno cerca di provocare, ma fa parte del gioco".