Milan, il programma di Amorim: domani sarà in sede, martedì è atteso a Milanello

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Domani Ruben Amorim sbarcherà in Italia ed è atteso subito a Casa Milan. Il giorno dopo il portoghese visiterà invece Milanello

Domani pomeriggio Ruben Amorim sbarcherà a Milano e muoverà i suoi primi passi in città da nuovo allenatore del Milan: come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, il portoghese, dopo l'arrivo in Italia, è atteso a Casa Milan, mentre martedì sarà a Milanello per visitare il centro sportivo di Carnago. Il primo allenamento lo guiderà invece lunedì 13 luglio.

Queste le parole di Amorim nel comunicato ufficiale con cui il Milan lo ha annunciato come nuovo allenatore: "Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo Club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan".