Calcio: Ancelotti multato, ma evita la squalifica

(ANSA) - LONDRA, 05 MAR - Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, è stato multato di 8.000 sterline, (circa 9.242 euro) dalla Federcalcio britannica per le dichiarazioni contro l'arbitro rilasciate domenica, dopo la partita con il Manchester United. Il tecnico italiano ha evitato la squalifica e domenica prossima potrà quindi prendere il suo posto in panchina per affrontare il Chelsea, club da lui allenato dal 2009 al 2011. "Ha ammesso che la sua parole ed il suo comportamento in campo alla fine della partita sono state sbagliate ed ha accettato la sanzione standard in tali casi" ha fatto sapere la Federazione inglese (FA) in una nota. Ancelotti è il primo allenatore della Premier League a ricevere un cartellino rosso, dopo aver protestato con veemenza con l'arbitro Chris Kavanagh al termine del match del Goodison Park. L'incontro si è concluso con un pareggio (1-1) e qualche minuto prima il gol della vittoria - un tiro di Calvert-Lewin deviato da Harry Maguire - era stato annullato all'Everton con il ricorso al Var. (ANSA).