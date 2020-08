Calcio: azzurri; raduno e tamponi, poi tutti in campo

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Torna la nazionale di Roberto Mancini. Trentacinque dei trentasette azzurri convocati per le due partite di Nations League che segnano la ripresa della stagione internazionale, contro Bosnia (4/9) e Olanda (7/9), si sono ritrovati da ieri sera a Coverciano; in isolamento a casa restano Tonali e Jorginho. Gli azzurri a Coverciano sono stati sottoposti tutti a tamponi, e sono rimasti isolati nelle camere in attesa dei risultati: oggi prima giornata di lavoro, e Mancini avra' a disposizione tutto il gruppo, che dunque ha superato con esito negativo il test Covid-19. (ANSA).