Calhanoglu, assist-man da record: sette assist dalla ripresa del campionato

Tra i grandi protagonisti del Milan, nelle ultime partite, sicuramente figura Hakan Calhanoglu. Nella vittoria dei rossoneri sul Sassuolo, il turco è risultato decisivo servendo due ottimi passaggi per i gol di Ibrahimovic. Proprio in tema di assist, il turco ha numeri importanti: dalla ripresa del campionato a giugno, infatti, nessun giocatore ha servito più assist in Serie A di Hakan Calhanoglu (sette, come Alexis Sánchez). Il turco, inoltre, ha servito otto assist in questa Serie A, record per lui in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei.