Continua il magic moment di Calhanoglu alla ripresa di questo campionato dopo l'emergenza del Coronavirus. Il turco ha partecipato a 4 gol nelle ultime 4 presenze in Serie A: due reti e due assist. Il numero 10 rossonero, ha segnato 5 reti in questo campionato ed é a una sola rete dal suo record (6 gol) in A del 2017/18.