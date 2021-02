Calhanoglu, ritorno in campo e subito due assist: il turco sale a quota 11 in stagione

Dopo l'assenza per la positività al Covid-19, Hakan Calhanoglu è tornato in campo e lo ha fatto alla sua maniera ovvero risultando decisivo sin da subito. Il centrpcampista turco, in particolare, in pochissimi minuti ha servito due assist, entrambi a Rebic, che lo portano a quota 9 in Serie A in questa stagione. Sommati ai due nelle qualificazioni all'Europa League, il turco arriva a quota 11 passaggi decisivi.