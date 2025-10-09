Callegari convinto: "Il Milan anche con la Juve ha dimostrato di essere una legittima e autorevole candidata allo scudetto"

Nel suo canale YouTube Max Callegari, giornalista e telecronista, ha parlato di Leao e delle potenzialità che secondo lui il Milan ha di vincere lo scudetto, sottolineando però cosa devono fare i rossoneri e soprattutto l'attaccante portoghese per arrivarsi a giocare fino alla fine tutte le proprie carte.

Sulle possibilità del Milan di vincere lo scudetto:"Con questa partita e con i due errori clamorosi si può mettere il marchio su questo inizio di campionato per sé individualmente, per la squadra, si può dare un grande segnale alle rivali perché la Roma, il Napoli stanno continuando a vincere, anche se con fatica però lo fanno. E questo quando accade con questa frequenza significa che c'è un'anima, uno spirito, una continuità, ci sono anche gli episodi ma c'è anche il famoso bivio e la famosa minima differenza che la fortuna non la vai a cercare ma te la meriti e te la guadagni. Tutto questo c'è anche nel Milan che a Torino ha dimostrato di essere una legittima e autorevole candidata allo scudetto, ne resto convinto, ma come in tutte le situazioni a queste sensazioni va data credibilità con i risultati sul campo".