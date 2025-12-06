Mondiali: ecco date e luoghi delle possibili partite dell’Italia

Ci sono stati nella giornata di oggi i sorteggi dei gironi dei prossimi Mondiali 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Oltre alle squadre già qualificate, sono state anche inserite le vincitrici dei propri play-off e spalmate nei diversi gironi. Guardando la Nazionale di Gattuso, gli azzurri prenderebbero parte al torneo in qualità di una delle nazionali sorteggiate in quarta fascia: se il pass venisse staccato tra qualche mese, la nazionale di Gattuso e si troverebbero di fronte a Canada, Qatar e Svizzera nel Gruppo B.

Debutto contro il Canada a Toronto venerdi 12 giugno. Giovedi 18 giugno seconda sfida a Los Angeles contro la Svizzera (ma l'ufficializzazione arriverà domani, le avversarie potrebbero essere invertite), infine la terza e ultima partita del girone di qualificazione gli Azzurri la disputerebbero a Seattle mercoledì 24 giugno col Qatar, in contemporanea con Canada-Svizzera. Le distanze, nonostante gli spostamenti in aereo, sono notevoli: da Toronto a Los Angeles sono circa 4000 chilometri (e tre ore di fuso orario), dalla California a Seattle sono altri 1800 chilometri...un'impegno non da poco non solo per la nostra nazionale ma un po' per tutte, cosa che però, sapendo da tempo i tre paesi ospitanti, ce lo si poteva aspettare.

Questo il quadro completo dell'eventuale girone completo

Italia-Canada a Toronto venerdì 12 giugno;

Qatar-Svizzera a San Francisco sabato 13 giugno

Italia-Svizzera (manca l'ufficialità) a Los Angeles giovedì 18 giugno

Canada-Qatar (manca l'ufficialità) a Vancouver giovedì 18 giugno

Italia-Qatar (manca l’ufficialità) a Seattle mercoledì 24 giugno

Canada-Svizzera (manca l’ufficialità) a Vancouver mercoeldi 24 giugno