Bartesaghi sogna la Nazionale, Galli: "Magari Gattuso, presente in tribuna al recente derby milanese, qualche appunto lo ha preso"

vedi letture

Davide Bartesaghi, un po' a sorpresa, è diventato uno dei titolari del Milan di Max Allegri. Il tecnico livornese ne parla come di un giocatore dal sicuro avvenire, lui racconta di essere molto felice ma di avere anche i piedi per terra. Anche perché è intenzionato anche a conquistare la Nazionale allenata da Rino Gattuso.

Filippo Galli, storico ex rossonero, nel suo editoriale odierno per MilanNews.it parla proprio delle ambizioni di Davide: "Mi è stato chiesto da più parti di parlare di Davide Bartesaghi: da dove salta fuori questo ragazzone che sembra essersi guadagnato un posto da titolare nel Milan di Allegri? Dov’era fino a qualche mese fa? Nato a Erba nel 2005 (compirà 20 anni a fine dicembre), formatosi nel settore giovanile del Milan dove è arrivato nel 2012, Davide è un esterno sinistro dotato di un fisico non comune per il ruolo: è alto 1,93 e pesa 85 chili, una struttura che farebbe pensare più a un centrale di difesa. E invece, attraverso una serie di prestazioni positive nel Milan di Allegri, sembra aver ormai conquistato la titolarità nel ruolo di esterno sinistro, facendosi preferire a Pervis Estupinan, uno degli acquisti del mercato estivo. Nel frattempo ha frequentato da protagonista tutte le Nazionali giovanili azzurre: attualmente milita in Under 21, ma magari Rino Gattuso, presente in tribuna al recente derby milanese, qualche appunto lo ha preso".