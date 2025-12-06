Beb-out: Santiago non ci sarà col Torino, sesta partita saltata per il problema alla caviglia

Anche oggi Santiago Gimenez ha lavorato a parte: il messicano è alle prese con un problema alla caviglia non meglio definito che si porta dietro dalla scorsa stagione. Il numero 7 salterà sicuramente la sfida di lunedì contro il Torino: sarà la sesta gara da indisponibile dopo quelle contro la Roma, Parma, Inter, Lazio e di nuovo Lazio. Ad oggi sono 34 giorni out, lunedì si arriverà a quota 36.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it