Beb-out: Santiago non ci sarà col Torino, sesta partita saltata per il problema alla caviglia
Anche oggi Santiago Gimenez ha lavorato a parte: il messicano è alle prese con un problema alla caviglia non meglio definito che si porta dietro dalla scorsa stagione. Il numero 7 salterà sicuramente la sfida di lunedì contro il Torino: sarà la sesta gara da indisponibile dopo quelle contro la Roma, Parma, Inter, Lazio e di nuovo Lazio. Ad oggi sono 34 giorni out, lunedì si arriverà a quota 36.
DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
