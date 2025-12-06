MN - Anche oggi lavoro personalizzato per Gimenez

Apprende la redazione di MilanNews.it che anche oggi Santiago Gimenez ha proseguito nel suo lavoro personalizzato volto al recupero dal problema alla caviglia che ormai lo sta tenendo fuori da più di un mese. Il messicano difficilmente recupererà per la trasferta di lunedì contro il Torino. Allenamento a parte anche per Fofana, che punta il Sassuolo come anticipato da Allegri, e Athekame. Tutto ok per il resto dei calciatori che hanno svolto una normale sessione di allenamento.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it