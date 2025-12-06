Milanello, il programma della vigilia. Conferenza, allenamento e partenza per Torino

Milanello, il programma della vigilia. Conferenza, allenamento e partenza per Torino
Oggi alle 16:11News
di Manuel Del Vecchio

Torino-Milan si giocherà di lunedì sera, quindi domenica sarà giornata di vigilia. Massimiliano Allegri domani mattina parlerà in conferenza stampa a Milanello a partire dalle ore 12.00. L'allenamento è previsto per il pomeriggio, con la partenza per Torino prevista subito dopo: l'arrivo in città è previsto per la serata. I rossoneri alloggeranno in hotel e si prepareranno così al matchday di lunedì.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it