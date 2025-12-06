Milanello, il programma della vigilia. Conferenza, allenamento e partenza per Torino

Torino-Milan si giocherà di lunedì sera, quindi domenica sarà giornata di vigilia. Massimiliano Allegri domani mattina parlerà in conferenza stampa a Milanello a partire dalle ore 12.00. L'allenamento è previsto per il pomeriggio, con la partenza per Torino prevista subito dopo: l'arrivo in città è previsto per la serata. I rossoneri alloggeranno in hotel e si prepareranno così al matchday di lunedì.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it