MN - Tra un'ora comincerà l'allenamento del Milan: prime prove tattiche verso il Torino

MN - Tra un'ora comincerà l'allenamento del Milan: prime prove tattiche verso il TorinoMilanNews.it
di Lorenzo De Angelis
fonte di Antonio Vitiello

In occasione della 14esima giornata di Serie A Enilive il Milan sarà ospite del Torino di Marco Baroni allo stadio Grande Olimpico del capoluogo piemontese, trasferte da oramai più di 10 anni particolarmente insidiosa per il Diavolo. Basti pensare che l'ultima vittoria rossonera in casa granata risale alla stagione 2020-21. Da allora un pareggio e 3 sconfitte consecutive, l'ultima per 2 a 1 proprio nella passata stagione. 

Apprende la redazione di MilanNews.it che dopo il lavoro di scarico della giornata di ieri post Lazio l'allenamento di oggi servirà a Massimiliano Allegri per compiere le prime prove tattiche in vista della sfida di lunedì. L'inizio di questa sessione pomeridiana è previsto tra circa un'ora. 

