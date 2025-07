Calori: "Se devi spendere lo fai per un 2006 come Leoni che può essere il futuro"

Alessandro Calori, ex difensore, si è così espresso a Radio Sportiva su Giovanni Leoni, difensore che piace a Milan, Inter e Juventus: "Parto da lontano: il calcio italiano è rimasto un po' indietro, abbiamo paura di far giocare i giovani. Poi quando giocano, come Leoni, maturano velocemente e chi ha talento viene fuori. Questo è un giocatore che ha grandissime prospettive, come ce ne sono altri, ma bisogna avere il coraggio di buttarli dentro. Quando giocano se ne accorgono tutti. Se devi spendere lo fai per un 2006 che può essere il futuro, se viene valutato da grande squadra. Questo ragazzo ha qualcosa di particolare, è un difensore attento, bravo anche nell'uno contro uno. Bisogna avere il coraggio di responsabilizzarli e farli venire fuori. Leoni ha già un futuro importante davanti a sé, le qualità le ha".

LE TRE BIG SU LEONI

Giovanni Leoni ha solo 18 anni e mezzo anno di esperienza in Serie A, ma fa gola a tutti. Il giovanissimo classe 2006 del Parma ha avuto una fantastica seconda metà di stagione con i Crociati, risultando uno degli artefici della salvezza guidata da mister Cristian Chivu, arrivato in corsa per sostituire Pecchia e oggi nuovo allenatore dell'Inter. Le prestazioni e la personalità del giovanissimo calciatore, gli hanno permesso di finire sul radar di Milan e Inter soprattutto, pronte a sfidarsi, se ci sarà l'opportunità, in un derby di mercato.

A farsi avanti per Leoni, però, c'è anche la Juventus che completa così una bella sfida a tre. Scrive il Corriere dello Sport: "Anche Tudor vuole Leoni ed è sfida a Milan e Inter". Nel sottotitolo si legge: "È il prototipo del difensore moderno che ha scalato tre categorie in sei mesi: il tecnico juventino ne è rimasto stregato". E a essere stregati sono anche rossoneri e nerazzurri. Il problema, per tutte le acquirenti, è il prezzo del cartellino che è lievitato fino ai 40 milioni, dopo che è stata rifiutata dal Parma un'offerta da 25: qualcuno avrà il coraggio di investirli?