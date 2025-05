Calvarese ironizza sulla difformità di giudizio tra Beukema e Gimenez: "Trova le differenze"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A di lungo corso e oggi commentatore di episodi arbitrali specialmente per Prime Video, ha commentato l'espulsione di Santiago Gimenez di questa sera nella partita dell'Olimpico contro la Roma, paragonandola al mancato rosso di Beukema per l'identico fallo su Gabbia nella finale di Coppa Italia di tre giorni fa, nello stesso stadio e con lo stesso arbitro al Var.

Calvarese ha postato uno sopra l'altro i due video che rappresentano gli episodi e che evidenziano come il caso sia lo stesso: nel primo, Beukema graziato e nessuna gita al Var; nel secondo cartellino rosso a Gimenez con on field review. Scrive Calvarese: "Trova le differenze".

Calvarese aveva commentato subito negativamente la scelta del Var di non espellere il difensore bolognese in finale di Coppa Italia, come riportato da MilanNews.it mercoledì sera.