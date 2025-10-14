Camarda: "Sono sulla bocca di tanti ma io ascolto solo mister, compagni e famiglia"

Francesco Camarda, autore di una doppietta con l'Italia U21 nella vittoria per 5-1 sull'Armenia, ha parlato ai microfoni di RAI 2. Le sue dichiarazioni raccolte dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Una dedica speciale:

"Sì, ho una dedica particolare per Angelo Valente che purtroppo è venuto a mancare. Ci tenevo molto. Mi dispiace molto per questa cosa. Volevo dedicare questi gol a lui, che mi guarda da lassù, poi per sua moglie e ai suoi figli"

Sulla difficoltà di queste partite...

"Sì, queste partite non sono mai semplici perché venivamo da un 3-0 contro la Svezia. L'Armenia è una squadra che lotta per non perdere, stanno tutti dietro, non vogliono prendere gol. Fare gol contro queste squadre è difficile. Dagasso è entrato benissimo, ha sbloccato la partita, con il suo gol sono venuti tutti gli altri. Nel primo tempo secondo me non abbiamo avuto difficoltà, ma c'è qualche problema per approcciare bene la partita. Non è facile"

Sulla sua crescita:

"Sono sulla bocca di tante persone da tanto tempo. Alcuni mi amano, altri mi odiano, come ho già detto cerco di isolarmi e non ascoltare nessuno. Non ascolto nemmeno i complimenti perché sono voci di persone che per me non contano nulla. lo ascolto il mister, i miei compagni e la mia famiglia. Per me contano solo i gol? E la vittoria".