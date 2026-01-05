Camarda titolare nella difficile trasferta della Juve: il Lecce conquista un punto
Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:
FRANCESCO CAMARDA (Lecce)
Francesco Camarda è stato premiato con la titolarità nella difficile trasferta del Lecce all'Allianz Stadium contro la Juventus. Il giovane attaccante classe 2005 è rimasto in campo fino al 68° minuto quando, come di consueto, è stato sostituito da Leo Stulic. La formazione salentina, soprattutto grazie al portiere Falcone, è riuscita a strappare un punto importantissimo.
Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto
Presenze: 18
Reti: 1
Assist: 1
