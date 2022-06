Camolese su Asllani: "Due anni fa era promettente, mostrava già qualità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giancarlo Camolese saluta l'Albania dopo un'esperienza positiva e che ha ulteriormente ampliato le sue conoscenze; si è così espresso a TMW sul talento albanese Asllani, accostato anche al Milan: "Due anni fa era un centrocampista promettente: nella nostra Under21 era sotto età però valeva la pena fargli provare quell'esperienza; come dicevo, era un ragazzo che mostrava qualità ma la differenza l'ha fatta dopo migliorandosi. Bravo l'Empoli a creargli lo spazio giusto per emergere. Noi non abbiamo avuto nessuna titubanza a portarlo in Under21, peraltro contro squadre anche importanti come Inghilterra, Slovenia, e Repubblica Ceca".